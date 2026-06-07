LPG ଦର ବଢ଼ିବା ସହ କ’ଣ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ପରିବର୍ତନ ? ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ଦରରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି କଠୋର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ତଥା ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା।

By Priyanka Das

LPG Cylinder Price Hike : ଆଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ଜୁନ୍, ରବିବାର ଦିନ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (OMCs) ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି।

ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା:

ଡୁଆଲ୍ କନେକ୍ସନ ଉପରେ କଟକଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପଲାଇନ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) କନେକ୍ସନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। PNG ଚାଲୁ ହେବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏପରି ନ କଲେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍‌ପିଜି କନେକ୍ସନକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିବ ମୌସୁମୀ,…

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ…

ରିଫିଲ୍ ଲକିଂ ପିରିୟଡ୍ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ନେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା (ହୋର୍ଡିଂ)କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଡେଲିଭରି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କୋଡ୍ (DAC) ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ କିମ୍ବା ଓଟିପି (OTP) ପଠାଯାଏ। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଏହି କୋଡ୍ ଦେଖାଇବା ପରେ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋରି ହେବ ନାହିଁ। ସିଲିଣ୍ଡର ଭୁଲ୍ ଠିକଣାରେ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇ ରହିବ।

ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ e-KYC ସମସ୍ତ ବୈଧ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାତାର e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିରେ ଯାଇ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଆଧାର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସବ୍‌ସିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।

ବାର୍ଷିକ କୋଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୨ଟି ସବ୍‌ସିଡିଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ବଜାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକ ଦର (ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୯୪୨ ଟଙ୍କା) ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିବ ମୌସୁମୀ,…

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ…

୧୦ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେ…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଶ୍ରେୟସ୍ ହେବେ…

1 of 25,377