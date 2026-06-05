ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାରା ଦେଶରେ ଖୋଲିବ ୫,୦୦୦ ଏଥାନଲ ପମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା
ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ୫,୦୦୦ ଏଥାନଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶସ୍ତା ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବା।
Ethanol Pump : ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସରକାର ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଥାନଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଏଥାନଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଏଥାନଲ ଆଖୁ, ମକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଘରୋଇ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଏଥାନଲ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
୫,୦୦୦ ଏଥାନଲ ପମ୍ପର ଯୋଜନା କାହିଁକି ବିଶେଷ?
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥାନଲକୁ ସାଧାରଣ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମିଶ୍ରଣଯୁକ୍ତ ଏଥାନଲ ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବେ ସୀମିତ ଅଛି। ନୂଆ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ପରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ଯାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଥାନଲ ଉଭୟରେ ଚାଲିପାରିବ।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଏଥାନଲର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ?
ଯଦି ସାରା ଦେଶରେ ୫,୦୦୦ ଏଥାନଲ ପମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଯାନ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଯାନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏଥାନଲକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରିବ।
ଏଥିସହିତ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଥାନଲ ଆଧାରିତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଅଟୋ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।