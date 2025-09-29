IND VS WI; ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି, ଟିମ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆଲଜାରି ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପିଠି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆଲଜାରି ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଲଜାରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପିଠିର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।
ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଯୋସେଫ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଠି ଆଘାତ କିଛିଟା ସୁଧୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସିରିଜରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଜେଡିଆ ବ୍ଲେଡ୍ସଙ୍କୁ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଲଜାରି ଜୋସେଫଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜେଡିଆ ବ୍ଲେଡ୍ସଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନେପାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଭାରତ ଆସିବେ।
ବୋର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ନାମ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ଡର ଚିକିତ୍ସାଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ତେଣୁ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରେ ଜେଡିଆ ବ୍ଲେଡ୍ସଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଶାମାର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ରୁ ହଠାତ୍ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା
ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଓହରିଯିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ତା’ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।