ଥମୁନି ଅମା ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇକ୍‌ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧକ୍କା, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରେୟା ଛକ ନିକଟରେ ‘ଆମ ବସ’ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରେୟା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ‘ଆମ ବସ୍’ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ ବସ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆମ ବସକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା! ବୁଲେଟ୍…

ରାତିସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଲେ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ…

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା…

1 of 29,479