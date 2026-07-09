ଛାତିଥର ଘଟଣା: ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍‌କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଆମ’ ବସ୍‌

ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୨ଟା ହେବ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀରେ ମଲା ଚଣ୍ଡିଆ ଛକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

କଟକ: ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘୁଷାଡ଼ି ନେଲା ଆମ’ ବସ୍‌। ଜନଗହଳି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ୍ ଘୁଷାଡ଼ି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କଟକ ଟାଉନରେ ଘଟିଛି।

ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୨ଟା ହେବ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀରେ ମଲା ଚଣ୍ଡିଆ ଛକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଆମ’ ବସ୍ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ୧୦ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମ’ ବସ୍ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଚାଳକ ବସ ଛିଡ଼ା କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କମିସନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନରେ ଗୁରୁତର ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,…

କେଜ୍ରିୱାଲ ପଚାରିଲେ; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ବେଳେ…

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଲା ଚଣ୍ଡିଆ ଛକ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବସ ଚାଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,…

କେଜ୍ରିୱାଲ ପଚାରିଲେ; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ବେଳେ…

୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା…

ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି…

1 of 14,530