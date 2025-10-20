ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ‘ଆମ ବସ’ ସେବା; ପୁନଃ ବସ୍ ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସମୟ…

ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ 3ଟାରୁ ଚାଲିବନି ଆମ ବସ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ଥିଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ 3ଟାରୁ ଚାଲିବନି ଆମ ବସ । ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3ଟା ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆମ ବସ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସୂଚନା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବସ ଚାଲୁଛି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆଜି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ବସ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ, ସେଥିଲାଗି CRUT ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବସ ସେବା ଜାରି ରହିବ ।

