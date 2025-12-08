ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯାଏ? କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅମନ ଖାନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଜି, ଯଥାରୀତି ରୀତିନୀତି ସହିତ, ଅମନ ଖାନ ପୁଣିଥରେ ଶୁଭମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ଅମନ ଖାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅର ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ କୈଳାସ ସାରଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଶୁଭମ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଘର ୱାପସିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ଲୋଭରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ପରେ, ଶୁଭମ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି/ପ୍ରୟାଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଦ୍ଧି/ପ୍ରୟାଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା…
ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା : ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ଆଇନଗତ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ନୂତନ ନାମ ଏବଂ ପରିଚୟ: କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ୍ରହଣ : ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବ ପରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ।

ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ‘ଗୃହପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ’ ହେବ: ଭୋପାଳର ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ଅମନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉତ୍ସବ ପରେ, ଅମନ ଖାନଙ୍କୁ ଶୁଭମ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ କୈଳାସ ସାରଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଶୁଦ୍ଧିକରଣ/ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସବ: ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରୟାସିତ ହେଉଛି ପାପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି। ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ।

ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ପୂର୍ବ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ନୂତନ, ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।

ଶୁଦ୍ଧିକରଣ/ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ଯଜ୍ଞ/ହବନ: ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସେବନ: ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ମୂତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ: ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ।

ବୈଦିକ ଜପ: ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ।

ପ୍ରତିଜ୍ଞା: ଶେଷରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତି।(Disclaimer: ଏହି ଖବରରେ ଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।)

