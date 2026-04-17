ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍ ରାଗିଯିବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଦେଇ ଦେବେ ଅଭିଶାପ୍!

ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷରେ ୧୨ ଟି ଅମାବାସ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତର୍ପଣ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା କରନ୍ତି।

୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ବୈଶାଖ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ୧୭, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।

ତର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ:
ଦିଗ ବାଛିବା : ତର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦିଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।

ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଆସନ୍ତା…

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଙ୍ଖା ଅଟକି ଗଲା କି?…

ତିଳ ବିହନର ବ୍ୟବହାର: ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଶି ବିନା ଦିଆଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନୈବେଦ୍ୟରେ କେବଳ କଳା ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ, ଧଳା ରାଶି ନୁହେଁ।

ଜଳ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ପାତ୍ର : ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା କାଚ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ତମ୍ବାକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଂଚାର କରେ।

ସମୟକୁ ମନେ ରଖି : ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ତର୍ପଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତର୍ପଣ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।

କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ : ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତର୍ପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ, ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ…
ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ପୂଜା : ଏହି ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପିପଲ ଗଛରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବାସ କରନ୍ତି।

ପଞ୍ଚବଳୀ ଭୋଗ : ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଗାଈ, କୁକୁର, କାଉ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ : ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାଶି, ଗୁଡ଼, ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି।

ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଆସନ୍ତା…

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଙ୍ଖା ଅଟକି ଗଲା କି?…

ରାଶିଫଳ ସତର୍କତା: ଆଜି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ…

ଟଏଲେଟ୍ ସିଟରେ ବସି ଚଲଉଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ୍,…

