ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଇଲେ 63 କିଲୋ ଓଜନ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି,’ମୋତେ ଜେଜେମା କହିବା ମନା’…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଇଲେ 63 କିଲୋ ଓଜନ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି,’ମୋତେ ଜେଜେମା କହିବା ମନା’…
ସେ 123 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥକାପଣ, ରୋଗ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନ ହେତୁ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଅମୃତସରର 87 ବର୍ଷୀୟା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ 123 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ…
ଶକୁନ୍ତଳା କମେଡି ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ
ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କମେଡି ଶୋ’ ‘ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ସ’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ୧୨୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମାତ୍ର ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ନମନୀୟତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ପୁସ୍-ଅପ୍ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
View this post on Instagram
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲେ ପାଇବେ 50,000, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଖୁସିର ଲହରୀ….
ସେ କିପରି ୧୨୩ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ?
୨୦୦୮ ମସିହାରେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଟିଭିରେ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜେ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଏହା ପରେ, 2009 ମସିହାରେ ସେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସକାଳ 4 ଟାରୁ ଉଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଯୋଗକୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 83 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଯୋଗ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା
ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆଜ, 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାନ୍ତି।