ନବରାତ୍ରିରେ ସୁନା-ହୀରା ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଅଫର! ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଉଛି ମାଗଣା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍!
ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସବୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବ ଋତୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଶୁଭ।
ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। କାରଣ ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ବୋହୁ ମାତ୍ରାରେ ରିହାତି ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା କଏନ ଏବଂ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଫର୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ତନିଷ୍କ ଏହି ଅଫର ଦେଉଛି: ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ରଣୀ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ତନିଷ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହି ଅଫର ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରି ସ୍ଥିର ସୁନା ହାରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବୁକିଂ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ସୁନା ହାର ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁନା ହାରଠାରୁ କମ୍ ବିଲ୍ କରାଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଅଫର ପାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫% ଆଗୁଆ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନା ନୂତନ ଅର୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଦେଉଛି ବଡ଼ ଡିସକାଉଣ୍ଟ: ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେଉଛି।
ଏହା ସହିତ, ଏକ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ୨୦% ଆଗୁଆ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ହାରକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ।
ପିସି ଜୁଏଲର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି: ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପିସି ଜୁଏଲର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ଉପରେ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ରୂପା ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
Joyalukkas ଏହି ଅଫର୍ ଦେଉଛି: ଯଦି ଆପଣ Joyalukkas ରୁ ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅଳଙ୍କାରର ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ସୁବିଧା ୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୟ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ପଞ୍ଜାବ ଜୁଏଲର୍ସ ଦେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ଫ୍ରି: ଡେରାଡୁନସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜାବ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ୧ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ହୀରା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ସହିତ ଏକ ମାଗଣା ସୁନା କଏନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଅଫର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିଛି।