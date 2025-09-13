Amazon-Flipkart sale:ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅସଲି ନା ନକଲି? ଏହି ସରକାରୀ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଦେବ ରହସ୍ୟ …
ସେଲରେ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି , ହେଲେ ଫୋନ ଅସଲି କି ନକଲି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ସେଲ୍ରେ ନକଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବେ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏକ ସରକାରୀ ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଲରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଫୋନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲି ନା ନକଲି?
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ Amazon ସେଲ୍ ଏବଂ Flipkart ସେଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଲ୍ ସମୟରେ ବମ୍ପର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ନୂତନ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପାର୍ବଣ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବମ୍ପର ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି , ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ କାମ କରୁନଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
Digit.in ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ନକଲି ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନବକ୍ସିଂ ପରେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫୋନ୍ଟି ଅସଲି ନା ନକଲି?
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅସଲି ନା ନକଲି? ଏହି ଉପାୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ୧୫ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ IMEI (ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ଉପକରଣ ପରିଚୟ) ନମ୍ବର ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଅସଲି କି ନକଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ସାଇଟ୍ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ଏମିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:ସଞ୍ଚାର ସାଥୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ https://sancharsaathi.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ, ଆପଣଙ୍କୁ “ସିଚୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଭିସ୍” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ପରେ, Know Your Mobile/IMEI Verification ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
OTP ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାପଚା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ OTP ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
OTP ଦେବା ପରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ୧୫ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ IMEI ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ
ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଡିଭାଇସର ସ୍ଥିତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମଡେଲ, ଡିଭାଇସର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବିବରଣୀ ପରି ଡିଭାଇସର ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ।