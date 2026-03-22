ଅଫର୍ ଅଫର୍ ଅଫର୍, iPhone ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଶସ୍ତା ହେଲା ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ୍, ଏବେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ, ଚାଲିଛି ବମ୍ପର ଅଫର୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ Apple ର ପ୍ରମୁଖ ମଡେଲ, iPhone 17 Pro କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି iPhone ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଅଫର କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ରିହାତିର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ iPhone କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
iPhone 17 Proର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍: iPhone 17 Pro ରେ ୧୨୦Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୬.୩-ଇଞ୍ଚ OLED ସୁପର୍ ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ଏହା Apple ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ A19 Pro ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି Apple Intelligence ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ପଛ ଭାଗରେ ୪୮MP ପ୍ରାଥମିକ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏକ ୧୮MP ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେନ୍ସ ରହିଛି। କସ୍ମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗରେ ଏହି iPhone ର ଚାହିଦା ଅଧିକ।
Amazon ରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ: iPhone 17 Pro ର 1TB ଭାରିଆଣ୍ଟ Amazon ରେ ₹୧,୭୪,୯୦୦ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ₹୬,୫୦୦ ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୁପନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ₹୫,୨୦୦ ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ₹୪,୦୦୦ ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି iPhone ହଜାର ଟଙ୍କା ରିହାତି ସହିତ କିଣାଯାଇପାରିବ।
Samsung Galaxy S25 FE ରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳୁଛି: iPhone 17 Pro ପରି, Galaxy S25 FE ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଫୋନଟି Flipkart ରେ ₹୫୯,୯୯୯ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ₹୫,୦୦୦ ର ରିହାତି ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ₹୨,୭୫୦ ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।