ଅଫର୍ ଅଫର୍ ଅଫର୍, ଆରମ୍ଭ ହେଲା Amazon ସେଲ୍, ଅଧା ଦାମରେ ମିଳୁଛି AC
AC କିମ୍ୱା ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ Amazon Great Indian Festival ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ Amazon Prime ମେମ୍ୱରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଅଛି।
ଏହି ସେଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ନୂତନ GST 2.0 ହାର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, AC ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିମ୍ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଲ୍ ସମୟରେ AC ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ବମ୍ପର ରିହାତିର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
କ୍ୟାରିଅର ୧.୫ ଟନ୍ ୫ ଷ୍ଟାର ଏସି: ଏହି ୧.୫ ଟନ୍ର ଏସି ୫୨ ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଏଥିରେ ୬-ଇନ୍, ୧ ମୋଡ୍ ଏବଂ AI ଫିଚର୍ ର ବି ସପ୍ରୋର୍ଟ ମିଳିବ।
ଏହି ୫-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏସି Amazon ରେ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୫୦% ରିହାତି ପରେ, ଏହା ୩୭,୯୯୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ହାୟର ୧.୫ ଟନ୍ ୫ ଷ୍ଟାର ଏସି: ଏହି ଏସି ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହି ୧.୫ ଟନ୍ ଏସି ମଡେଲଟି Amazon ସେଲ୍ ସମୟରେ ୫୦% ରିହାତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରେ, ଏହି ମଡେଲଟି ୩୭,୨୯୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୫୦% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ଏହି ମଡେଲଟି ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର Amazon କୁପନ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୁପନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
Samsung ୨୩୬L ଫ୍ରିଜ୍: ଆମାଜନ ସେଲରେ ଏହି ୨୩୬ଲିଟର Samsung ରେଫ୍ରିଜରେଟର ୩୯% ରିହାତିରେ ୨୪,୯୯୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
୩୯% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ଏହି ମଡେଲ୍ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫୦୦ କୁପନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ପେମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କୁପନ୍ ଆବେଦନ କରି, ଆପଣ ଏହି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ୨୩୪୯୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ।
ୱର୍ଲପୁଲ୍ ୩୦୮L ରେଫ୍ରିଜରେଟର: ଏହି ୩୦୮ଲିଟର ରେଫ୍ରିଜରେଟର Amazon ସେଲରେ ୩୨୪୯୦ ଟଙ୍କାରେ ୩୨% ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଏହି ମଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କୁପନ୍ ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।