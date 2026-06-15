ବାବା ବଦ୍ରୀନାଥ ଓ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ
ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସୋମବାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ବଦ୍ରୀନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମନ୍ଦିରକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଭଗବାନ ବଦ୍ରୀବିଶାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ବଦ୍ରିନାଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅମ୍ବାନୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୧.୧୫ ଟାରେ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଜଲାଭିଷେକ କରିଥିଲେ।
Uttarakhand | Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited, visited Badrinath and Kedarnath temples. pic.twitter.com/OfblJRvHgn
— ANI (@ANI) June 15, 2026
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ସାରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।
ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗଡ଼ୱାଲ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାରି ପବିତ୍ର ଧାମ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ମିଶି ‘ଚାରିଧାମ’ କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି; ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୧୩ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨.୨୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ୧୦.୯୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ୫.୯୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ୫.୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଥିବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।