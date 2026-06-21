ମାଆ କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିବ କଟକଣା; ପରେ ମିଳିବ ବିଶେଷ ପ୍ରସାଦ
ମାଆଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡାଇ ରଖାଯାଇଥଏ। ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ
ଗୌହାଟି: ମାଆ କାମାକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରନ୍ତି। ହେଲେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ୩ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀ ସ୍ଥିତ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମାଆ କାମାକ୍ଷା। ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ। ଧାର୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଯୋନି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଯୋନି ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯୋନି ଆକାରର ଏକ ଶିଳା (ପଥର) ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି।
ମାଆଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡାଇ ରଖାଯାଇଥଏ। ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ରକ୍ଷାକବଚ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ରଜସ୍ଵଳା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୩ ଦିନ ମାଆ କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା, ମନ୍ତ୍ରପାଠ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧରିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଲାଲ କପଡା ବନ୍ଧାଯାଏ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୨୨ରୁ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମେଳାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ୯ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ୪୨ ସେକେଣ୍ଡରେ ‘ପ୍ରବୃତ୍ତି’ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ‘ପ୍ରବୃତ୍ତି’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ ଓ ବିଶେଷ ପୂଜା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ଯୋନିପୀଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଝର ଜଳ ଏହି ସମୟରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନେ କରାଯାଏ।
ଦେବୀଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ପରେ ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ନିୟମିତ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ଵାର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଏହି ଶିଳା ନିକଟରେ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ା (ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର) ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ।
ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଏହି ସମୟ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲାଲ୍ ହୋଇଯାଏ।
ପ୍ରସାଦରେ ମିଳେ ଅଙ୍ଗୋଦକ ବସ୍ତ୍ର
ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ଵାର ଖୋଲାଯାଏ, ଶିଳା ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ରଟି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ‘ଅମ୍ବୁବାଚୀ ବସ୍ତ୍ର’ କିମ୍ବା’ ଅଙ୍ଗୋଦକ ବସ୍ତ୍ର’ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳାକୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅଘୋରୀ, ନାଗା ସାଧୁ ଓ ଶକ୍ତି ସାଧକ ଆସିଥାଆନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି।
ମାନ୍ୟତା ରହିଛି; ଏହି ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ସାଧନାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳାକୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ସହିତ ଶକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି।