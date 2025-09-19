CHARIDHAM

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ୨୫ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରେ ଫସି ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ

୪ ମହଲାରୁ ଖସି ଗୁରୁତର ଥିଲା ଶିଶୁ।

By Subhasmita Das

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ୱା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ରେ ଫସି ରହିଲା ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଜଣେ ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଏତେ ଜାମ୍ ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ୨୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା।

ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ କମିବା ପରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲାନି। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାସାଇରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।  ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ୱାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

India vs Oman Live: କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ…

ରୋହିତଙ୍କ ପରି ଦଳର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ର ନାଁ ଭୁଲିଗଲେ…

ପେଲହାର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ୨ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ରିଆନ ଶେଖ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଲାକ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ: ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ ସମୟରେ ରିଆନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ।

୨୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁମ୍ବାଇ-ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ-ମୁମ୍ବାଇ ଉଭୟ ରୁଟରେ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ୱା ଧାଡ଼ି ୨୦ ରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ୱିଥିଲା।

ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର: ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେ ଫସିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାୟାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସାସୁଙ୍ଗର ଗ୍ରାମର ଏକ ଛୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନ ଦେବା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅବହେଳାର ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

India vs Oman Live: କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ…

ରୋହିତଙ୍କ ପରି ଦଳର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ର ନାଁ ଭୁଲିଗଲେ…

ନ୍ୟାଶନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍‌ର କଭର ପେଜ୍‌ରେ…

India vs Oman Live: ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍…

1 of 15,807