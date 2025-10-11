ଆମେରିକା-ଚୀନ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ, ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଆଶା…

ଆମେରିକା-ଚୀନ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତର ଲାଭ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରି ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଏସ.ସି. ରାଲହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଚୀନ୍ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।

ଭାରତ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ଆମେରିକାକୁ ୮୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।

ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଚୀନ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ବେଜିଂର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଠୋର ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଜବାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଟାରିଫ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ, ଯାହା ଚୀନର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।

ଜଣେ କପଡ଼ା ରପ୍ତାନିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ ଲାଭ ମିଳିବ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଆଶା: ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରପ୍ତାନିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବ।

ଖେଳଣା ରପ୍ତାନିକାରୀ ମନୁ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ସମାନତା ଆଣିବ ଏବଂ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ କରିବ।”

