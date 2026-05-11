ଆମେରିକା ସୈନିକଙ୍କ ମାସିକୁ ଦରମା କେତେ, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ! ଏତିକି ଟଙ୍କା କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ
ଆମେରିକା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଅଛି। ଏହି ସେନା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ମାସରେ ତା’ର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦିଏ?
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସେନା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ନିସନ୍ଦେହରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାର ଅଧିକାରୀ।
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାରେ, ଦରମା ପଦ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା କେବଳ ମୌଳିକ ଦରମା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୋନସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୋଟ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ, କିମ୍ବା E-୧ ରାଙ୍କ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ $୨,୩୧୯ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨.୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଯଦି ଜଣେ ସୈନିକ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। E-୪ ରାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ $୩,୫୦୦ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ₹୩୦୦,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
E-୭ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ $୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୂଳ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ୪.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନାରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। O-୧ ରାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ $୩,୯୯୮.୪୦ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ $୨୨୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନେ ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା (BAH) ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭତ୍ତା (BAS) ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, BAS ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ $୪୬୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଇବର ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନରେ କାମ କରୁଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରମା ଏବଂ ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। GI ବିଲ୍ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆମେରିକା ସରକାର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କନିଷ୍ଠ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୪.୫% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସେବା (DFAS), US ସାମରିକ ଦରମା ଚାର୍ଟ ୨୦୨୫ , ବ୍ୟବସାୟ ଇନସାଇଡର ଏବଂ USMilitary.org ରୁ ଆସିଛି।