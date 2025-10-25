ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ! ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆମେରିକା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଉଠାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବାସ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସକୁ ରୋକିବା। ଆମେରିକାର କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଶୁକ୍ରବାର ଫେଡେରାଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ବିଦେଶୀଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣନାଗରିକଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଧାରକ, ଭିସା ଥିବା ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
CBP କହିଛି ଯେ ଜାଲ୍ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, କେହି ତାଙ୍କ ଭିସାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା (ଫଟୋ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ) ମେଳ କରାଯିବ।
ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ:
CBP କହିଛି ଯେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ, ଯାହା ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି, ଏଜେନ୍ସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ପାସପୋର୍ଟ, ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୀମାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ ଫଟୋ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ।
ଡିସେମ୍ବରରୁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ:
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ପରେ ସୀମା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲା ଏବଂ ୭୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଛାଡପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ:
ଆମେରିକା ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ (TSA) ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। CBP ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଏବଂ ଫଟୋ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦେଶ ଛାଡିବା ସମୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଅବୈଧ ରହଣି ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର:
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭିସାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା, ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେବ।
CBP ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଲେନ୍ ବିନା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି।
CBP ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସାଧାରଣ ମତାମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।