ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଛାରଖାର ହେବ ଆମେରିକା: ଘାରିଲାଣି Shut-down ଚିନ୍ତା; ସିନେଟରେ ପାସ୍ ହେଲାନି ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍
ୱାସିଂଟନ : ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକାର ସିନେଟ୍ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ନକରି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ shut down ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ବୈଠକ ଡାକିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ରଖିନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ସଂଘୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।
ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପାଇବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଧା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ: ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ, ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ କିନ୍ତୁ shut down ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ ନାହିଁ।
କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଥେ ଦିଆଯିବ
ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା: କଂଗ୍ରେସାନାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଅଫିସ୍ (CBO) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 750,000 ଫେଡେରାଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛୁଟିରେ ରହିପାରନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଫେଡେରାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଛୁଟିରେ ରଖିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରେ। ତଥାପି, ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଟିରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସଟ -ଡାଉନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି।
କିଏ କାମ ଜାରି ରଖିବ?
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତେବେ ଏକସେସପେଡ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ଜାରି ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଚାକିରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
-ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା
-ସୀମା ସୁରକ୍ଷା
-ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା
-ବିମାନ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
-ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମେଡିକେୟାର ଯାଞ୍ଚ
ସିନେଟରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବିବାଦ
ପୂର୍ବରୁ, ଶାସକ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ନଭେମ୍ବର 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସିନେଟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା
ଏକ ବିତର୍କ ପରେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେନେଟରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଶେଷରେ 100 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେନେଟରେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 60 ଭୋଟ୍ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଟି 55-45 ଭୋଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା।