ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ୪୦ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ଆମେରିକାରେ ସଟଡାଉନ୍, ଅଧ ରାତିରେ ହେଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍, ଏବେ ଖୋଲିବ କି ସରକାରୀ ତାଲା
ଆମେରିକାରେ ସଟଡାଉନ୍ ଖତମ୍ ହେବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଗତ ୪୦ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ଶେଷରେ ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲା।
ଏହି ବନ୍ଦ ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫେଡେରାଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଠ ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ଦଳୀୟ ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
ବିଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ୬୦ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ୬୦ ଭୋଟ ପାଇଲା। ତଥାପି, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ; ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି:
ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସରକାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସଦକୁ ଏକ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କିନ୍ତୁ ଏଥର, ରିପବ୍ଲିକାନ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ନଭେମ୍ବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ଚଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ଥିଲା: ପ୍ରଥମତଃ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମେଡିକେଡ୍ (ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ଉପରେ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ସୁଲଭ ଯତ୍ନ ଆଇନ (ACA) ଅଧୀନରେ ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହି ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ଦାବିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ସରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।
୬୦ ଭୋଟର ଗଣିତକୁ ଏହିପରି ବୁଝନ୍ତୁ:
ଆମେରିକାର ସିନେଟରେ ମୋଟ ୧୦୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୬୦ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ (ଏହାକୁ ଏକ ଫିଲିବଷ୍ଟର-ବ୍ରେକିଂ ଭୋଟ୍ କୁହାଯାଏ)।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିନେଟରେ ୫୩ ଜଣ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ୪୫ ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟ (ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟ) ଅଛନ୍ତି।
ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଏକାକୀ ୬୦ ଟି ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଥିବାରୁ ଗତ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ଥର ଭୋଟ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ, ଆଠ ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟ (ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ) ସେମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କରି ବିଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏଥିରେ ଇଲିନୋଇସର ଡିକ୍ ଡର୍ବିନ୍ ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆର ଟିମ୍ କଏନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାଟକ୍ ନେତା ଚକ୍ ସ୍କୁମର ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି “ବିଦ୍ରୋହ” ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଦୁକରୀ ୬୦ ଭୋଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେବଳ ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ (ରାଣ୍ଡ ପଲ) ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥିବା ‘ଡିଲ୍’:
ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଥିବା ଆଠ ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ “ଡିଲ୍” ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସବସିଡି ଉପରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଇନ ଗୃହୀତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କ’ଣ ଅଛି?
୧- ସଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଫେଡେରାଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା ଦିଆଯିବ।
୨- ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ।
୩- ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି କିଛି ସରକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବ।
୪- ବାକି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସବସିଡି ବଦଳରେ ମିଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର “ପ୍ରତିଶୃତି” ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ପୃଥକ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଠ ଜଣ ସାଂସଦ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସଫଳତା ନ ପାଇ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ “ଉତ୍ପତ୍ତି” (ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର) ହରାଇଛନ୍ତି।
ଏବେ କ’ଣ ସରକାରୀ ତାଲା ଖୋଲିବ:
ସଂକ୍ଷେପରେ ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ରବିବାର ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା କେବଳ ଏକ ‘ପରୀକ୍ଷଣ ଭୋଟ୍’ ଥିଲା। ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
୧- ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସିନେଟକୁ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଜଣେ ସାଂସଦ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ କରିପାରିବେ।
୨- ସିନେଟରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ବିଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଗୃହ (ନିମ୍ନ ସଦନ)କୁ ପଠାଯିବ।
୩- ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
୪- ସେଠାରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ, ବିଲ୍ ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡେସ୍କକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ଯିବ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ, ୪୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।