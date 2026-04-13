ଅନେକ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ କରିଛି ଆମେରିକା, ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଭାରତର ନାମ ?

Frozen Assets : ଇସଲାମାବାଦରେ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଇରାନର ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା କତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେତେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ କରିଛି।
ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ତା’ର ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି?
ଅନେକ ଦେଶ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଫ୍ରିଜ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସଂରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରିଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏହା ସହିତ ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫ୍ରିଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜମା ଅଛି। ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଫ୍ରିଜ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିବିୟା, ସିରିୟା, କ୍ୟୁବା ଏବଂ ସୁଦାନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଅଟେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି?
ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭାରତୀୟ ହୀରା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ୨୬ ମିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୫ରେ ‘ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ’ (America First) ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା।