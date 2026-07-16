ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଭାରତ ଉପରେ ୧୦୦% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସିନେଟରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆସିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଆମେରିକାର ସିନେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ ପେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଯାଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୫ଟି ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଭାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିପାରେ।
ଏହି ନୂଆ ଆମେରିକୀୟ ବିଲ୍ କ’ଣ?
ଆମେରିକାର ସିନେଟରମାନଙ୍କର ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ତୈଳରୁ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ୫ଟି ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ, ଚୀନ୍, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ।
ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧୀ (USTR) ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ କେତେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲାଗିବ।
ଭାରତ କାହିଁକି ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ବଢ଼ାଇଲା?
ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ’ ଦେଇ ହେଉଥିବା ସିପିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରାୟ ୪୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଗାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ (OFAC) ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ସମୟସୀମା ୧୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏହି ବିଲ୍ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୮% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ରୂପରେଖ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା (IEEPA) ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ୧୫% ଫ୍ଲାଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ୟାରିଫରେ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ଯାହାର ସମୟସୀମା ୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ୧୦୦% ଟ୍ୟାରିଫର ନୂଆ ବିପଦ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିପାରେ।
ଆମେରିକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ:
ଏହି ବିଲକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ହାଉସ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରେଗୋରୀ ମିକ୍ସ ଏହାର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ରୁଷିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅସୀମିତ ଟ୍ୟାରିଫ୍ କ୍ଷମତା ଦେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାର କ୍ଷତି ଶେଷରେ ଆମେରିକୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।