ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲା ପୋଲିସ, ବିକ୍ଷୋଭ ରିପୋର୍ଟିଂ ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଦେଖନ୍ତୁ Video

ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଭରେଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରବର ଗୁଳିରେ ଆଘାତ କରିଛି। ଘଟଣାଟি ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପତ୍ରକାର ଲରେନ ଟୋମାସି 9News ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଟୋମାସିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ମେଟ୍ରୋପୋଲିଟାନ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇମିଗ୍ରେସନ ନୀତି ଓ ଆଇସିଇ ଅଭିଯାନ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିଲା। ଟୋମାସି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ରବର ଗୁଳି ଓ ଧୂଆଁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଟୋମାସିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଟୋମାସି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୋଲିସକୁ “ତୁମେ ଜଣେ ପତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲ” ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଇଛି।

9News ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟୋମାସି ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନିରାପଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପତ୍ରକାରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କଭରେଜ ବେଳେ କେତେ ବିପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ସ ସେନେଟର ସାରା ହ୍ୟାନସନ-ୟଙ୍ଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ “ଆଘାତଜନକ” ଓ “ଅଗ୍ରହଣୀୟ” ବୋଲି କହି ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ ପୋଲିସ ବିଭାଗ (LAPD) ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧ରେ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲୟଡ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପତ୍ରକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ପତ୍ରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News

LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025