ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୋଦୀ; ଟାରିଫ ନେଇ କରାଯାଇପାରେ ଆଲୋଚନା…
ଏସିଆନ ସମିଟି ୨୦୨୫ରେ ଭେଟିପାରିନ୍ତି ଦୁଇ ବଡ ନେତା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆନ ମାଲେସିଆ ସମିଟିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହୁଏତ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ନେଇ ଧମାକାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଲଗାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏହାସହ ସେ ଆଗରୁ ଏନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ କି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତୈଳ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆନ ସମିଟି ୨୦୨୫ । ଏହା ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଏହି ସମିଟିରେ ଚୀନ, ଜାପାନ ସମେତ ଆମେରିକା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସମିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।