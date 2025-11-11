କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବୋଧେ; ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ପରଠାରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି….

କାହିଁକି ଏବେ ମିତ୍ର ବନିଲେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଚ୍ର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନେ ଆମେରିକା ଓ ସିରିଆ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଚ୍ର ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। 1946 ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସିରିଆର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି।

କଣ କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ: ସିରିଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କହିଲେ ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୟାଶ କରିବୁ। ଆଗକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ଯ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାସହ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଲ ସାରାରଙ୍କୁ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଭେଟି ସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଡାମାସ୍କସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ପାଇଁ କଟକଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମଦ ଅଲ-ଶାରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି: ଯଦି ଦେଖିବା ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସମୟରେ ସିରିଆକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଆମେରିକା।

ଏପରିକି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଲ ଜୁଲାନି କବଜା କରିଥିବା ସିରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଲ ଜୁଲାନିଙ୍କୁ ଏତ ଆତଙ୍କ ବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆମେରିକା ମାତ୍ର ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ପୁରା ଓଲଟା କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ଦଳରୁ ଅଲ ଜୁଲାନୀଙ୍କ ନାମ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଦିନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ଦେଶ ଏବେ ପରମ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି।

