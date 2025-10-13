ଧରାପଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖେଳ, ଚୀନ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେରିକା, ଜଳପଥରେ କରୁଛି ଜାସୁସି, ହୋଇଗଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ପରିସର କେବଳ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି। ଚୀନ୍ ପରେ, ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ତାର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ, “ମହାସାଗର ଟାଇଟାନ୍” ପଠାଇଛି। ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 3,550 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ମହାସାଗର ଟାଇଟାନ୍ ସହିତ, ଚୀନ୍ ର “ୟୁଆନ୍ ୱାଙ୍ଗ-5” ମଧ୍ୟ ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।

ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ ୟୁଆନ୍ ୱାଙ୍ଗ-ଶ୍ରେଣୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାହାଜ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଗବେଷଣା ଜାହାଜ ଦେଖାଯାଇଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ପରି, ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରଠାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତାର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରତି ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଓସନ୍ ଟାଇଟାନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ଗବେଷଣା ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ମାଳଦ୍ୱୀପରୁ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

ଭାରତ ଏକ ନୋଟାମ ଜାରି କରିଛି

ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ, ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୋଟାମ (ବାୟୁସେନାକୁ ନୋଟିସ୍) ଜାରି କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୋ-ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ପରିସର 1,480 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ, ଏହାର ପରିସର 2,520 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ମାତ୍ର 22 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଏହାର ପରିସର 3,550 କିଲୋମିଟରକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ (SFC) 2,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଗ୍ନି-କ୍ରମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 5,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି

ଭାରତର ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ଅନେକ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 5,000 କିଲୋମିଟର। ଅଗ୍ନି-5 ର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନର ଉତ୍ତରତମ ଅଂଶ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର MIRV ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। MIRV ହେଉଛି ଏକାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦଯୋଗ୍ୟ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଯାନ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଧିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାରହେଡ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

