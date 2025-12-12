USର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ! ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଆସୁଥିଲେ ମିଳିବନି ଟ୍ୟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ

By Seema Mohapatra

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ବୁଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେବଳ ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?

ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଭିସା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା, ତେବେ ଭିସା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକାରେ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପିଲାକୁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଅବୈଧ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକତା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା 125 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବ।

ଆମେରିକା କାହିଁକି କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି?

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳତଃ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଦାସଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ହରାଇବେ କି?

ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

