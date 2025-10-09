ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ! ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଶେଷରେ ଏଭଳି ହେଲା କାଣ୍ଡ, ଗଲା ଚାକିରି
ଜଣେ ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି।
ୱାଶିଂଟନ୍: ଜଣେ ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଚୀନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର ଟମି ପିଗଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପିଗଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୁବିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି ବଜାୟ ରଖିବୁ।” ବିବୃତ୍ତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ କର୍ମୀ ଜେମ୍ସ ଓ’କିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭିଡିଓରେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା
ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସର ଏକ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା।