ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…ଅଧା ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ କାମ କରିଲାନି ମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶିଗଲା ପୋକ
ଅଧା ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଇ ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ ଯୁବକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଧା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧା ରନ୍ଧା ବେକନ୍ (ଘୁକର ମାଂସ) ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟିଗଲା। ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ।
ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପଶିଗଲା ପୋକ– ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାଲୁକା ରନ୍ଧା, ନନ୍-କ୍ରିସ୍ପି ବେକନ୍ ଖାଇବାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘୁଷୁରିର ପୋକ ପଶିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଘଟଣାଟି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ।
ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାଇଗ୍ରେନରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ଦେଖାଗଲା।
କିପରି ହେଲା ଖୁଲାସା- ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଟେପୱାର୍ମ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ। ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କର “ଧଳା ପଦାର୍ଥ”ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହା ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ଏହା ଜଣାପଡିଲା। ଯାହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧା ରନ୍ଧା, ନରମ ବେକନ୍ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯାହା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସଂକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ।