ଇରାନ ସହ ପଙ୍ଗା ଆମେରିକାକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା! ମାତ୍ର ୩ ସପ୍ତାହରେ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଁଶ, ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଅଶାନ୍ତି
ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି କେତେ କ୍ଷତି ସହିଲାଣି ଆମେରିକା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କିପରି ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ଉଦାହରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ।
ମାତ୍ର ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମରିକ ମହାଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଅପରାଜେୟତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
‘ଦି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୨.୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୨,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨୬,୧୦୦ କୋଟି) ପରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିସାରିଛି।
ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସଠିକତା ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ଏହି ବିନାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପେଣ୍ଟାଗନ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ୨୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା:
ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହରାଇବା ରୂପରେ ଏହାର ଗଭୀର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁୱେତର ଏକ F/A-୧୮ ବିମାନ ଗୁରୁତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଆମେରିକୀୟ ‘F-୧୫E ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ୍’ ଜେଟ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲା।
ରକ୍ଷାକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତ ଥିଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ F-୩୫A ଲାଇଟନିଂ II ବିମାନ – ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୨.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଇରାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ।
ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ସର ବିନାଶକାରୀ ଧ୍ୱଂସ:
ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବିମାନ ଯେକୌଣସି ଆକାଶ ଯୁଦ୍ଧର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଏହି କ୍ଷମତା ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଇରାକୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ KC-୧୩୫ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋଟାଙ୍କର୍ ସହିତ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ-ଆକାଶ ଧକ୍କାରେ ଛଅ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସେବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଲତାନ ବାୟୁ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି KC-୧୩୫ ବିମାନକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୂତନ KC-୪୬ ପେଗାସସ୍ ବିମାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୫ ନିୟୁତ ଡଲାର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ MQ-୯ ରିପର ଡ୍ରୋନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ନିରୀକ୍ଷଣର “ଆଖି” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୬ ଡଲାରରୁ ୩୦ ନିୟୁତ ଡଲାର, ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଝି ଆକାଶରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ:
ଆକ୍ରମଣର ପରିସର କେବଳ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା; ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଅଭେଦ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରଣାଳୀ।
AN/TPY-୨ ରାଡାର (ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର) ଜୋର୍ଡାନରେ ନିୟୋଜିତ THAAD କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
କାତାରର ଅଲ୍ ଉଦେଦ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶାଳ AN/FPS-୧୩୨ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ, USS ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡ ଏକ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଗର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଜାହାଜର ଅନେକ ଅଂଶରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରୀକ୍ ବନ୍ଦରରେ ଡକିଂ କରିବାକୁ ପଡିଛି।
ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ବଜେଟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।