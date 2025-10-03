ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ଅଭିଶାପ, କାନ୍ଦିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ‘ନାସା’
ଦିନେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ‘ନାସା’ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
ନାସା ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନାସା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସ୍ଥା “ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।”
ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ବନ୍ଦ: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, NASAରେ ଏହି କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ସରକାରୀ ବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ବନ୍ଦ, ଯାହା NASA ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ଦରମାରେ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାମ ଜାରି ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ NASA ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ନାସାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ: ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ NASAର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ମିଶନ ଅପଡେଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି।
ତଥାପି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କର ତଦାରଖ, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ମହାକାଶଯାନ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଗ୍ରହାଣୁ ଟ୍ରାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ NASA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ମିଶନ: ଏହି ଅଭାବ ଆର୍ଟେମିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକ୍ଷେପଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା।
NASA ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହଯୋଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ଯଦି ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ହେବା ଜାରି ରହେ ତେବେ NASA ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ NASA ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
୨୦୧୮-୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି: ୱାଶିଂଟନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ଭଳି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାସାର ବନ୍ଦ ହେବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମରଣକାରୀ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା କିପରି ସିଧାସଳଖ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶ କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିଛି। ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ମହାକାଶଯାନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୀରବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।