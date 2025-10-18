ଫିଟନେସ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ନିଜ ବୋଲିଂର ଜଲ୍ୱାରେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ

ଏକାଥରେ ୭ଟି ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଶାମି।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ଏବେ ଖବରରେ ରହିଛି। ସେ ଗତ ସାତ ମାସ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫିଟନେସକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହୁଛି।

ତଥାପି, ଶାମି ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି ୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ:

୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ଶାମି ୧୪.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୭ ରନ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ମାତ୍ର ଚାରି ବଲ୍ ରେ ଏହି ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ତାଙ୍କର ୧୫ତମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ ରେ ଆଉ ଏକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ୨୪.୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୩୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ ସାତଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ଶାମି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁନରାଗମନ କରିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ବିବାଦ:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାମିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।

ଏହା ପରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶାମି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ଏକ ସମସ୍ୟା, ତେବେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫, IPL ୨୦୨୫ ଏବଂ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାରି ଦିନିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ୫୦ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବି।”

ତଥାପି, ଅଗରକର ଶାମିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଏକମତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି, ଏବଂ ଯଦି ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ସେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଯଦି ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ କାହିଁକି ସାମିଲ କରିବେ ନାହିଁ?

କିନ୍ତୁ ଗତ ୬-୮ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ସେ ଫିଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କିଏ ଜାଣେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

