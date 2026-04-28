ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅରାଘଚି, ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲେଣି ୩ଥର, ବୁଝିହଉନି ଇରାନର ଚାଲ୍
ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅରାଘଚି, ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲେଣି ୩ଥର
FM Abbas Araghchi: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହା ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ରୁଷ ଏବଂ ଓମାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆରାଘଚିଙ୍କ ଘନଘନ ଗସ୍ତ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ, ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ‘ଶାନ୍ତି ଦୂତ’ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆରାଘଚି ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଆରାଘଚି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି
ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆରାଘଚି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆମର ଏକ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନ ଏବଂ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ରୁଷ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ରୁଷର TASS ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି: “ଆମ ପକ୍ଷରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବୁ ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ।” ପୁଟିନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନୀ ଲୋକମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ଜୟ କରିବ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆରାଘଚି ଓମାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପ୍ରିଲ ୧୧-୧୨ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।