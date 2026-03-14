ବୁକିଂ ପରେ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏହି ନଂରେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର କରିବେ ସମାଧାନ
LPG Cylinder Complaint: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ (LPG)ର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ LPGର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି
ଦେଶରେ ଲଗାତାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ, କିଛି ଗ୍ୟାସ ଡିଲର ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦାବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟସୀମାରେ ବିତରଣ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଡିଲର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
HP ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
HP ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:
- ୧୮୦୦-୨୩୩୩-୫୫୫ (ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି)
- ୯୪୯୩୬୦୨୨୨୨ (HP ଯେକୌଣସି ସମୟରେ LPG)
ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ:
- ୧୮୦୦-୨୨-୪୩୪୪ (ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି)
- ୭୭୧୫୦୧୨୩୪୫ (ଏଲପିଜି ବୁକିଂ)
ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
- ୧୮୦୦-୨୩୩୩-୫୫୫ (ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି)
- ୭୭୧୮୯୫୫୫୫୫ (ବୁକିଂ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ)
ସରକାରୀ ସମସ୍ୟା ପରାମର୍ଶ
ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ଗୁଜବରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଏଲପିଜି ଭଣ୍ଡାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି।