ସୁନା ଗହଣା ନୁହଁ, LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋର, ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ
ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଜଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବି ଚୋରି କରିନେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚୋରମାନେ ଏବେ ସୁନା ଗହଣା ଛାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିବେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହେବା ପରେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକରେ ଚୋରମାନେ ଚତୁର ଏବଂ ହିସାବମୂଳକ ଭାବରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହପରି ୩ଟି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଭୋପାଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ଲାଲଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରୁ ଚାରୋଟି ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ହୋଇଛି। ତିନି ଜଣ ଚୋର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଘରର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
ପୁରା ଘଟଣା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ଶିବପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି:
ଶିବପୁରୀର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣପୁରମ କଲୋନିରେ ଏକ ଘରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୋର ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ପଳାଇଯାଇଛି।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଚୋର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଯାଉଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ର ବାସିନ୍ଦା ନୀତୁ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ପରଦିନ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏବଂ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଘରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ସୁନା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ରାୟପୁରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି:
ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର ବଜାଜ କଲୋନିରେ ଅନ୍ଧାରର ଆବରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚୋରଟି ଘରର କାନ୍ଥ ଚଢ଼ି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଘର ସର୍ଭେ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଠାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଖୋଜୁଛି।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ତିନୋଟି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାକୁ ଭେଦ କରିବେ।