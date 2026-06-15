ୟୁଏସ-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ LPG ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆସିଗଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଷ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Iran US Deal: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ଇରାନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଆଶାରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା (ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍) ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆସରିଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଜୁନ୍ ୧୯ ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

LPG, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଭାରତର ବୟାନ

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ LPG ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଷ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସାଂସ୍ଥାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାଳେଣି କିଣାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ; ପାଟିରୁ…

ବିନା ଟୋଲ୍‌ରେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲାଯିବ: ଟ୍ରମ୍ପ

ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ବିନା କୌଣସି ଟୋଲ୍‌ରେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲାଯିବ। ଏହାସହ ଟ୍ରମ୍ପ ନୌସେନାର ନାକାବନ୍ଦୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହୋର୍ମୁଜ୍‌କୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗତିଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀରେ ହ୍ରାସ

ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାରରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍, ଇରାନ୍‌ର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଶର ରପ୍ତାନି ୭.୪୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୮.୯୨ ଅରବ (ବିଲିୟନ) ଡଲାର ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ (PTI) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ୫୧.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

 

GCC ସହିତ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ବାଣିଜ୍ୟ

ଉପସାଗରୀୟ ସହଯୋଗ ପରିଷଦ (GCC – ଏଠାରେ ଜେସିସି ଲେଖାଯାଇଛି) ସହିତ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଧାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୭ ଅରବ ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମଦାନୀ ୧୫.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୨୧.୭ ଅରବ ଡଲାର ହୋଇଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଭାରତର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ରହିଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ରପ୍ତାନି ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୭.4 ଅରବ ଡଲାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ୬୩.୯ ଅରବ ଡଲାର ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୨୬.୫୩ ଅରବ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଘାଟା ହୋଇଥିଲା।

ସାଉଦି ଆରବ ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା। ଏଠାକୁ ରପ୍ତାନି ୧୨.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୧୦.୨୮ ଅରବ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମଦାନୀ ୨.୨୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୦.୮ ଅରବ ଡଲାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟା ୨୦.୫ ଅରବ ଡଲାର ରହିଥିଲା। କତାର୍‌କୁ ରପ୍ତାନି ୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧.୬୨ ଅରବ ଡଲାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ୧.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହ ୧୨.୩ ଅରବ ଡଲାର ଓ ଘାଟା ୧୦.୭ ଅରବ ଡଲାର ଥିଲା।

ଓମାନକୁ ରପ୍ତାନି ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୪.୦୨ ଅରବ ଡଲାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ୯.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହ ୭.୧୬ ଅରବ ଡଲାର ଓ ଘାଟା ୩.୧୪ ଅରବ ଡଲାର ଥିଲା। କୁଏତକୁ ରପ୍ତାନି ୧.୬୫ ଅରବ ଡଲାର, ଆମଦାନୀ ୭.୯୧ ଅରବ ଡଲାର ଏବଂ ଘାଟା ୬.୨୬ ଅରବ ଡଲାର ଥିଲା। ବହରିନକୁ ରପ୍ତାନି ୭୭.୯ କୋଟି ଡଲାର, ଆମଦାନୀ ୮୮.୭୭ କୋଟି ଡଲାର ଏବଂ ଘାଟା ୧୦.୮୭ କୋଟି ଡଲାର ରହିଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ; ପାଟିରୁ…

ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳେ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା; ପରେ…

ମୌସୁମୀରେ ବାଇକ ସାଜିପାରେ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା…

1 of 30,800