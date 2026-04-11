ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି । ଏହାର ଘୋଷଣା ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, କିଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ ଅଜ୍ଜିଜ ଏୟାରବେସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଆଗମନ ହୋଇଛି ।
ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, “ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପୂର୍ବ ଅଂଚଳରେ ଥିବା କିଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ ଅଜ୍ଜିଜ ଏୟାରବେସରେ ପଂହଚିଛନ୍ତି । ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ସହାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା । ଦୁଇ ଦେଶଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ର ସ୍ତରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ସହିତ ଆଂଚଳିକ-ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ”
ଯଦି ଏହି ମୁତୟନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡିଫିନ୍ସ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ସହ ଆଂଚଳିକ-ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ (୯ ଏପ୍ରିଲ) ଖବର ଆସିଥିଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର Il-78MP ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଏକ ‘ଉଡ଼ନ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ସାଉଦି ଆରବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିନଥିଲା ।
ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ବିମାନଟି ବହାରିନ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା । ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହାର ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ଜଣାପଡୁନଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେଟ୍ର ମୁତୟନକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।