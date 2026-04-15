ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଘୋର୍ ବେଜ୍ଜିତ୍ କଲା ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶ! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୂତ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନାକଲା
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲଜ୍ଜା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ତେହେରାନ ସହିତ ଏହି ବିବାଦରେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଅବମାନନା କରିଛି, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନକରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଗତ ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ତାରିଖରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସେ ସେଠାରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ଏକ “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ” ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନକରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ସର୍ଗିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନାକଲେ:
ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କୂଟନୈତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଇଜୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୈଠକର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ପକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା:
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବାହ୍ୟ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ବୈଠକକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ମୁଇଜୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ (PNC) ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ (MDP) ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମେୟର ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକକାଳୀନ ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଳଦ୍ୱୀପର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରୀ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ।