ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଦାମ୍ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ
ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ ବାକି ଅଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସେନସିଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (SPI) ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୧.୬୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ୩,୧୫୦ ରୁ ୩,୯୫୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ୩,୯୦୦ ରୁ ୫,୧୩୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।
ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଲପିଜିରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଯେପରିକି ରିକ୍ସା, ବସ୍ ଏବଂ ମିନିବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହାର କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ; ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୧୧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ବାକି ଅଛି:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବାର୍ଷିକ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍; ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧.୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ୮,୦୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ।
ଯଦିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ବହନ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଗାଣ ପ୍ରକୃତ ଚାହିଦାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍।
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କେବଳ ୧୧ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
କେତେ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ବାକି ଅଛି:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ୨୭ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଲପିଜି ମାତ୍ର ୯ ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ସରକାର ଏବେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଲଏନଜି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଦେଶ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।