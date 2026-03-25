LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳାଇଦେଲେ ପାଇପଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ନିୟମ, ଏବେ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ

ପାଇପଲାଇନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟମ ବଦଳାଇଲେ ସରକାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ଆଦେଶ ୨୦୨୬କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ, ୧୯୫୫ ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ ସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ବୋଲି ଧରାଯିବ।

ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସରକାର ଏକ ସମାନ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁମତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହେବ। ଏହା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।

ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା:

ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଅବୈଧ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ରାସ୍ତା ଖନନ ଏବଂ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ‘ଖୋଳା ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ’ ଏବଂ ‘ଖୋଳା ଏବଂ ଦେୟ’ ନାମକ ନୀତି।

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପାଇପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବିବାଦ ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ, କାରଣ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ସଂଯୋଗ ଏବେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିବେ।

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ନିୟମ:

ସରକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି – ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ।

ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

