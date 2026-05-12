ଧୁନ୍ଧର ପରେ ଏବେ ମହାଦେବ ଭୂମିକାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ରଣବୀର, ‘ଦି ଇମର୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା’ ଉପରେ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ଧୁନ୍ଧର ପରେ ଏବେ ମହାଦେବ ଭୂମିକାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ରଣବୀର
Ranveer Singh: ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ରଣବୀର ସିଂ ଏବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ୍ କରିବା ସହ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ରଣବୀର ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଏବେ ‘ମାଁ କସମ୍’ର ଲେଖକ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରଣବୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଦାବି
କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରଣବୀର ସିଂ ନିଜ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନର ‘ମା କସମ ଫିଲ୍ମସ’ ଅଧୀନରେ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ‘ଦି ଇମର୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା’ର ରାଇଟସ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତିନୋଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସତ କହିଲେ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ
ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଖବରକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କାହା ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
ଅମିଶ କହିଛନ୍ତି, “ଶିବ ଟ୍ରିଲୋଜିର ସମସ୍ତ ରାଇଟସ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଖବରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।”
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଖବର
ରଣବୀର ସିଂ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା-ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜ ଝିଅ ଦୁଆର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ।