Amit Mishra Retirement: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି,ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କଠୁ ଲମ୍ବା

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ T20 ଲିଗରେ ଖେଳିପାରିବେ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର.ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିନର କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଅମିତ ମିଶ୍ରା, ଯିଏ ଲଗାତାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି।

ଅମିତ ମିଶ୍ରା IPLରେ 3 ଥର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଏପରି କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବୋଲର ମଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି,

ସଚିନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଲମ୍ବା
ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 22 ଟେଷ୍ଟ, 36 ଦିନିକିଆ ଏବଂ 10 ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ 76, 64 ଏବଂ 16 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଅମିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2016 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ସଚିନ୍ ତାଙ୍କର ୨୪ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମିତଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ୨୫ ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଥିଲା।

ଅମିତ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟାଟସ
ଟେଷ୍ଟ- ୨୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬୪୮ ରନ୍, ୭୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ

ଓଡିଆଇ- ୩୬ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୩ ରନ୍, ୬୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ

ଟି-୨୦- ୧୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୦ ରନ୍, ୧୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ

ଆଇପିଏଲ୍- ୧୬୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୮୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୭୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ

