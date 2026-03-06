ଭୁବନଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମିତ ଶାହ; କଟକ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି CISF କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିମୁଖେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ମୁଣ୍ଡଳିରେ CISF ର 57ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ । ପରେ ପାରାଦୀପରେ IFFCO ସଲଫରିକ ଏସିଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କରିବେ ଉଦଘାଟନ । କଟକ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ତେବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ଶାହ କଟକ, ପାରାଦୀପ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ ସେ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି CISF କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିମୁକେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। CISFର ୫୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ପରେ ପାରାଦୀପ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯିବେ।