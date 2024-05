(Video) ‘ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବହୁମତ’: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନଗାଁରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ରାଲି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୮୦ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୭୦ ସିଟରେ ବହୁମତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି । ୩୮୦ ସିଟର ନିର୍ବାଚନ ପୂରା ହୋଇସାରିଛି । ବଙ୍ଗଳାରେ ୧୮ ସିଟର ନିର୍ବାଚନ ପୂରା ହୋଇସାରିଛି । ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ, ୩୮୦ ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୭୦ ସିଟରେ ବହୁମତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଲଢେଇ ୪୦୦ ପାର କରିବାର ଅଛି । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮୦ ସିଟରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇସାରିଛି । ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୬୩ ସିଟରେ ମତଦାନ ହେବା ବାକି ରହିଛି ।

ଅମିତ ଶାହ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏଏ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ମତୁଆ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛି, କାହାରିକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ । ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପାଇବାରେ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public meeting in Bangaon, Union Home Minister Amit Shah says, " Election for 380 seats has been completed…Of the 380 seats, PM Modi has won 270 seats and has got the majority. The next fight is to cross the 400 seats…" pic.twitter.com/F95LhUfwTo

— ANI (@ANI) May 14, 2024