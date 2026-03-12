ଆଗଭଳି ମିଳିବ ଗ୍ଯାସ! ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି…
ଗ୍ଯାସ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିନାହିଁ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ଯାସ ଅଭାବରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ନହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଗ୍ଯାସ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ଯାସ ସରିଯିବା ଭୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଗ୍ଯାସର ଅଭାବ ଆହୁରୀ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତର ଘରୋଇ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।