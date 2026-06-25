ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରପୂର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।”
ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ସମୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ନିକଟରେ ବିଜେପି ନିଜ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ କେତେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ କେତେକ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁରିଆନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ବୁଝୁଥିବା କୁରିଆନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଥର ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜେପି କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରୁ ବାହାର କରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯେମିତି କି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ସଭାପତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦଳ ଏହିସବୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।