ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ! ଜୁଲାଇ ୪ରେ ବରଗଡ଼ରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ସମ୍ବଲପୁର : ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶାହ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧା ବରଗଡ଼ ଯାଇ ଏକ ନୂଆ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ବଳକା ଫସଲରୁ ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ (Biofuel) ତିଆରି ହେବ, ଯାହା ଚାଷର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାରେ ଓ ଦେଶର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅମିତ ଶାହ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତିରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଜେପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀର ୫୦ଟି ଜାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର ବଦଳାଇଲେ…

କେତନଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକ ଚେତନକୁ…

କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଟିଂରେ…

1 of 29,675