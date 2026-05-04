ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନ ସୁପରହିଟ! ୨୦୧୪ରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜୟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ BJPର ବିଜୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସେହି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ’ଣ ଥିଲା? ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା BJPର ପ୍ଲାନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ
West Bengal Election Results 2026 : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଶାସକ ଟିଏମସି ସହ ‘ଖେଳ’ କରିଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ମିଳିସାରିଛି। ତାଜା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗଡ଼କୁ ବିଜେପି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ହଠାତ୍ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ବିଜେପିର ‘ଚାଣକ୍ୟ’ କୁହାଯାଉଥିବା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ରହିଛି। ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୦୧୪ରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ
୨୦୧୪ରେ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ୟୁପି ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ବିଜୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜିତିବା।
ବିଜେପି ନେତା ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦଳର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ। ସେ ୨୦୧୪ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦଳର ଇନସାଇଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ (ଭିତର କଥା) ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବୈଠକରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା।”
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସେହି ୧୮ ଘଣ୍ଟିଆ ରଣନୀତି…
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଓ ଦଳର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଯେଉଁଠି ଦଳର ସ୍ଥିତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା, ୨୦୧୬ରେ ୩ଟି ସିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୨୧ରେ ୭୭ଟି ସିଟ୍ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ୧୮ ଘଣ୍ଟିଆ ରଣନୀତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୧୫ ଦିନିଆ ବଙ୍ଗଳା ରହଣି ନିର୍ବାଚନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଶାହଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୮ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏବଂ ଅମିତ ମାଲବୀୟଙ୍କ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଡେରା ପକାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଫୁଲ୍ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ‘ଆରବ ସାଗରରୁ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାର’ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ୧୯୩ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।