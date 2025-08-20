୪୦୦୦ କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’ରେ ଅମିତାଭଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସୁଗ୍ରୀବ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'ରେ ଶୁଭିବ ଅମିତାଭଙ୍କ ସ୍ୱର, ସୁଗ୍ରୀବ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅମିତ ସିଆଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ “ରାମାୟଣ” ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଏବଂ ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବେ । କେବଳ ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର କଥକ ବା କଥାବାଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ।
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’କୁ ନେଇ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ , ଫିଲ୍ମରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବଲିଉଡର ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜଟାୟୁ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଦେବେ ।
ସୁଗ୍ରୀବ ଭୂମିକାରେ ଅମିତ ସିଆଲ:
‘ରେଡ୍ ୨’, ‘ମିର୍ଜାପୁର’ ଓ ‘ମହାରାଣୀ’ ଭଳି ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଅମିତ ସିଆଲଙ୍କୁ ‘ରାମାୟଣ’ରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ନୂଆ ମାତ୍ରା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ?
ରାମାୟଣ କାହାଣୀରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ଏବଂ ବାନରମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାଲି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ, ସୁଗ୍ରୀବ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ବାନର ସେନା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବିଜୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କଳାକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି
ଅମିତ ସିଆଲଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘କେଶରୀ 2’ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କେଶରୀରେ, ସିଏ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏବେ ‘ରାମାୟଣ’ରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେ କେବଳ ଜଟାୟୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱର ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିଲ୍ମର ସୂତ୍ରଧର ବା ନାରେଟର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର:
ନିର୍ମାତା ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଓ DNEG ଭଳି କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବଛା ବଛା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି:
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ: ରଣବୀର କପୁର
ମାତା ସୀତା: ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ
ଲକ୍ଷ୍ମଣ: ରବି ଦୁବେ
ହନୁମାନ: ସନ୍ନି ଦେଓଲ
ରାବଣ: ରକିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ ୟଶ୍
ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ:
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ୨୦୨୬ ଦୀପାବଳିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ସୁଟିଂ ଶେଷ କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।